Rai - Allan, l'offerta dell'Everton non soddisfa ADL: spunta il prezzo, altri due club interessati (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Everton è il club maggiormente interessato ad Allan, ma al momento non ha avanzato una proposta soddisfacente per il Napoli. Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Rai - Allan lofferta dellEverton non soddisfa ADL: spunta il prezzo altri due club interessati - #Allan #lofferta… - tuttonapoli : Rai - Allan, l'offerta dell'Everton non soddisfa ADL: spunta il prezzo, altri due club interessati - cn1926it : Rai – L’#Everton insiste per #Allan ma servono almeno 40 milioni. #Napoli e #Lille hanno un accordo per #Gabriel - NCN_it : RAI - ALLAN-EVERTON, DE LAURENTIIS CHIEDE 40 MLN. IL BRASILIANO PIACE ANCHE A WEST HAM E ATLETICO CLICCA QUI -… - sscalcionapoli1 : Rai - Veretout il preferito per il post-Allan, ma la Roma (per ora) fa muro: la situazione #calciomercato -