Pistocchi: "Squadra corta e ripartenza in verticale, questa la formula per battere il Barça" (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha pensato alla formula per eliminare il Barcellona e ha illustrato la sua idea ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non bisogna dare campo al Barcellona, altrimenti diventa micidiale. Leggi su tuttonapoli

iojuventino : @leleadani @anna_billo @pizzigo Ma un tizio presidente di una squadra che vince scudetti non ti aveva fatto furori… - 8cycling : RT @sportface2016: #Juventus, aria di bufera: #Ronaldo deluso dal club? #Pistocchi: 'C’è una frase, nell’intervista rilasciata a FranceFoot… - sportface2016 : #Juventus, aria di bufera: #Ronaldo deluso dal club? #Pistocchi: 'C’è una frase, nell’intervista rilasciata a Franc… - Giusepp79963052 : @FBiasin Lo sai benissimo ma c’è una censura sull’argomento perché faresti la fine di Pistocchi ?? c’è una squadra c… - gustavozunzi : @Pistogolblasta2 da bravo ossssionato disonesto intellettualmente hai tagliato ad arte la foto per far vedere una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Squadra Pistocchi: "Squadra corta e ripartenza in verticale, questa la formula per battere il Barça" Tutto Napoli Pistocchi: "Squadra corta e ripartenza in verticale, questa la formula per battere il Barça"

Pistocchi, giornalista Mediaset ... chiudere tutti gli spazi con un 4-5-1 che tenga bene il campo in ampiezza. Bisogna tenere la squadra corta, recuperare palla e ripartire velocemente in verticale.

Combin: 'Vi dico il risultato esatto di Juventus-Lione: sono tranquillo'

Nestor Combin, ex calciatore di Juventus e Lione, ha rilasciato una intervista attraverso le pagine di TuttoJuve. Su altri giornali Aggregato all'organico anche il giovane, Melvin Bard, esterno sinist ...

Pistocchi, giornalista Mediaset ... chiudere tutti gli spazi con un 4-5-1 che tenga bene il campo in ampiezza. Bisogna tenere la squadra corta, recuperare palla e ripartire velocemente in verticale.Nestor Combin, ex calciatore di Juventus e Lione, ha rilasciato una intervista attraverso le pagine di TuttoJuve. Su altri giornali Aggregato all'organico anche il giovane, Melvin Bard, esterno sinist ...