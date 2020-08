Pazzini, futuro all’Alessandria? I piemontesi vogliono l’attaccante (Di giovedì 6 agosto 2020) Giampaolo Pazzini all’Alessandria? Secondo Tuttosport il club piemontese starebbe pensando all’attaccante. Le ultime Giampaolo Pazzini potrebbe ripartire dall’Alessandria. Chiusa l’esperienza all’Hellas Verona, il Pazzo potrebbe approdare nel club piemontese. Secondo Tuttosport i grigi l’hanno messo nel mirino ma c’è ancora da capire la volontà dell’ex attaccante dell’Inter: continuare a giocare o ritirarsi? Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

naga_neta_bot : RT @figurinepanini: Dopo la conferenza stampa Giampaolo Pazzini ha salutato i suoi tifosi dopo la partita contro la Spal, domani invece dis… - figurinepanini : Dopo la conferenza stampa Giampaolo Pazzini ha salutato i suoi tifosi dopo la partita contro la Spal, domani invece… - Mediagol : #Verona, il saluto a #Pazzini: “In bocca al lupo capitano”. L’addio e le ipotesi sul suo futuro… - Mediagol : #Verona, il saluto a Pazzini: 'In bocca al lupo capitano'. L'addio e le ipotesi sul suo futuro...… - sportli26181512 : Verona: Pazzini saluta, no alla Spagna: Giampaolo Pazzini lascia l'Hellas Verona, il suo futuro non...… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazzini futuro

Calcio Hellas

Giampaolo Pazzini potrebbe ripartire dall’Alessandria. Chiusa l’esperienza all’Hellas Verona, il Pazzo potrebbe approdare nel club piemontese. Secondo Tuttosport i grigi l’hanno messo nel mirino ma c’ ...Il Palermo è alle prese con il calciomercato dopo aver centrato la promozione in Serie C. I rosanero stanno sondando il terreno delle trattative estive per reperire un attaccante buono per affrontare ...