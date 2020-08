Inter, Sanchez: «Felice di restare qui. Voglio vincere qualcosa» – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) 📹 MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis Sanchez ha un messaggio per voi, Interisti! Dategli il vostro benvenuto – di nuovo 😉 – nella famiglia nerazzurra! 👇 pic.twitter.com/qVKLwz7T0Q — Inter (@Inter) August 6, 2020 Alexis Sanchez ha dedicato un messaggio ai tifosi dell’Inter dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Manchester United – VIDEO Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore dell’Inter a titolo definitivo. L’attaccante cileno, dopo aver lasciato il Manchester United, ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi nerazzurri. «Sono Felice di restare qui. Ho trovato una famiglia, tutti hanno ... Leggi su calcionews24

