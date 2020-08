Giro di Polonia: Jakobsen vola sull’asfalto, non è in pericolo di vita (Di giovedì 6 agosto 2020) Un bruttissimo incidente si è verificato nel finale della prima tappa del Giro di Polonia, a Katowice, nel quale sono rimasti coinvolti diversi corridori. Ad avere la peggio è stato il ciclista olandese, Fabio Jackobsen, che, a pochi metri dal traguardo, si è visto chiudere la traiettoria dal rivale, Dylan Groenevegen, andando a sbattere violentemente contro le transenne per poi finire sull’asfalto. Nell’impatto sono rimasti feriti anche un fotoreporter, i ciclisti Jasper Phlipsen, Marc Sarreau e Damian Touze’, tutti fiiniti in ospedale. Subito soccorso, le condizioni dell’olandese sono apparse molto gravi. Il medico della corsa, Barbara Jerschina, ha dichiarato: “Fabio presenta un trauma cranico-cerebrale molto grave, ha lesioni al palato e perso molto sangue. Il tratto respiratorio superiore ... Leggi su sport.periodicodaily

