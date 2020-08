Francesca Pascale e Paola Turci, amicizia speciale: beccate in barca… (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Pascale si trova in vacanza con Paola Turci. L’ultimo numero di Oggi, in uscita in giornata, pubblica in esclusiva le foto delle due donne su uno yacht. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantante stanno trascorrendo questo periodo insieme nel Cilento. Gli scatti mostrano una complicità che testimonia un’amicizia molto speciale, come viene definita nello stesso settimanale. Le due infatti appaiono molto affiatate, scambiandosi tenerezze e soprattutto un bacio, che non è passato inosservato. Che ci sia altro? Francesca Pascale e Paola Turci, un’amicizia speciale… Archiviata la storia con l’ex presidente del ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - mante : Repubblica ha la foto di Francesca Pascale e Paola Turci che si baciano sullo yacht. - lilm0ldy : RT @yleniaindenial: Francesca Pascale che lascia Berlusc0n1, si prende la buonuscita e si gode la vita su uno yatch con Paola Turci ci inse… - amoresquallore : Ma chi se ne fotte di francesca pascale, melania trump, lady d e compagnia danzante. Basta con queste narrazioni fa… -