Formula 1, Max Verstappen senza peli sulla lingua: “un solo turno di libere a Imola? Scelta alquanto stupida” (Di giovedì 6 agosto 2020) La notizia della riduzione a due soli giorni di attività del fine settimana di Imola, in programma a inizio novembre, ha creato un’accesa discussione nel paddock a cui ha partecipato anche Max Verstappen. Il pilota olandese si è schierato contro questa Scelta della FIA, soprattutto perché riguarda un tracciato che in pochi conoscono: “se avessimo scelto di fare un turno di libere su una pista che conosciamo e su cui abbiamo guidato con queste monoposto, non ci sarebbero stati problemi. Alla fine si tratta della stessa situazione per tutti, non è un problema, ma io penso sia un errore. Darci due sessioni per verificare che tutto andasse bene, che non ci fossero problemi, sarebbe stata la soluzione migliore. Il format che prevede 2 soli giorni in cui si gira ... Leggi su sportfair

