Beautiful puntate America: Brooke va via? Commovente saluto con Ridge (Di giovedì 6 agosto 2020) In lacrime Brooke annuncia la sua partenza! Questo è ciò che è accaduto nel corso della puntata di Beautiful in onda oggi in America. La Logan, di fronte a Ridge, confessa di voler lasciare Los Angeles per andare a trovare BRidget. Non si tratterà, però, di un lungo viaggio. Infatti, lei stessa rivela al Forrester … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

M95Mauri : RT @TwBeautiful: Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Steffy ritorna a casa, Katie scopre la verità su Sally, decidendo di affrontarla in… - ziaximyn : RT @TwBeautiful: ATTENZIONE: L'ARTICOLO CONTIENE ANTICIPAZIONI. Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Thomas passa a trovare Steffy, Katie… - TwBeautiful : ATTENZIONE: L'ARTICOLO CONTIENE ANTICIPAZIONI. Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Thomas passa a trovare Steffy,… - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful puntate americane il crimine di Sally: Katie inorridita - #Anticipazioni #Beautiful #puntate - francescofalasc : @BelpietroTweet Peter Beautiful mi sono perso le ultime puntate sul agguato -