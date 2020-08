Al mare con il figlio malato chiede distanze, insultata: “Tienilo a casa” (Di giovedì 6 agosto 2020) Al mare con il figlio malato, reduce da un trapianto, aggredita e insultata per aver chiesto il rispetto delle distanze: è la sintesi di un fatto che arriva dalle cronache dell’estate italiana in piena era Covid, protagonisti una turista del Nord Italia e il suo bambino. Teatro dell’accaduto, secondo quanto riporta Il Tirreno, una spiaggia di Massa in cui due bagnanti si sarebbero scagliate contro la donna davanti a decine di persone. Rammarico per l’episodio da parte del sindaco, Francesco Persiani. Madre insultata in spiaggia: aveva chiesto distanze per il figlio malato La storia, riportata dal quotidiano Il Tirreno e balzata in testa alle cronache nazionali, riguarda una turista del Nord Italia, in ... Leggi su thesocialpost

CarloCalenda : Uno va a presentare il suo libro nella splendida cornice del Castello di S Severa. Va a cena con staff in riva al m… - emergenzavvf : Operativo il nuovo presidio acquatico dei #vigilidelfuoco per il soccorso in mare tra i comuni di Sellia Marina e S… - matteosalvinimi : Amici, non avete qualche timore a sostenere un pericoloso 'sequestratore di persona', con a carico già due processi… - ilsintetico : Ho detto ad un cliente che ero fuori studio per lavoro. Ha chiuso la telefonata con 'buon mare'. Essere creduti è bellissimo - MorroLuca1 : 1876 ero tipo vicino ad un mare con il tramonto, mi sono girato e dietro c'era la strada con un carro armato e dava… -