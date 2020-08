Zoe Saldana: "Non avrei dovuto interpretare Nina Simone, meritava di meglio" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Zoe Saldana ha ammesso di rimpiangere la scelta di interpretare in un film Nina Simone, sostenendo che l'artista meritava di meglio. Zoe Saldana ha chiesto scusa per aver interpretato Nina Simone in un film biografico dedicato alla leggendaria cantante jazz. La star di Guardiani della Galassia, in un'intervista rilasciata a Bese, ha infatti sostenuto che l'artista "meritava di meglio". L'attrice ha dichiarato: "Non avrei mai dovuto interpretare Nina Simone. avrei dovuto fare tutto in mio potere con le possibilità che avevo 10 anni fa, che erano diverse rispetto a ora, ma era ... Leggi su movieplayer

