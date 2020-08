Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 5 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E ANCORA UNA VOLOTA LA A24; SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA A24, TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO; PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASAL LUMBROSO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E VIA RIANESE IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA; RALLENTAMENTI ... Leggi su romadailynews

