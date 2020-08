Upb stima Pil -10,4% nel 2020, +5,6% in 2021 (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Un calo del Pil del 10,4% quest'anno ed un recupero del 5,6% nel 2021. Sono queste le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio che sottolinea come le stime per il 2020 "si ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Un calo del Pil del 10,4% quest'anno ed un recupero del 5,6% nel 2021. Sono queste le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio che sottolinea come le stime per il 2020 "si i ...

Pil, Upb: Nel 2020 atteso calo del 10,4% poi ripresa a +5,6%

