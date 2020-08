Trapianti, il fegato di una donna di 84 anni salva la vita a un paziente di 60 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il fegato di una donna di 84 anni ha salvato la vita ad un paziente di sessant'anni. L'intervento è avvenuto venerdi scorso all'ospedale Santa Maria Annunziata. L'84enne era deceduta nel reparto di ... Leggi su lanazione

Firenze, 5 agosto 2020 - Il fegato di una donna di 84 anni ha salvato la vita ad un paziente di sessant'anni. L'intervento è avvenuto venerdi scorso all'ospedale Santa Maria Annunziata. L'84enne era d ...

I familiari di una paziente deceduta per una emorragia celebrale non si sono opposti al prelievo che ha permesso ai medici di procedere al trapianto FIRENZE — Al Santa Maria Annunziata di Ponte a Nicc ...

