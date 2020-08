Traffico Roma del 05-08-2020 ore 19:30 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luceverde Roma difficile la circolazione sulla Pontina risolto l’incidente verso Pomezia ma ci sono disagi con incolonnamenti fino al Raccordo disagi che riguardano anche la carreggiata della mattina in direzione di Roma Inoltre non manca il Traffico su questa zona del Raccordo altezza Pontina code In entrambe le carreggiate disagi sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale abbiamo tra la complanare che collega il raccordo è Viale Togliatti ripercussioni a causa della chiusura delle corsie principali del tratto urbano e con la chiusura del tratto Urbano dell’a24 anche Verso il raccordo ripercussioni sulla via Prenestina e sulla via Tiburtina per questo più trafficate Traffico in zona Tor di Valle qui per la chiusura della via del Mare in direzione Roma tra via di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Parcheggio a Fiumicino: con servizio navetta o car valet

Roma - Spesso il momento più bello di un viaggio è la sua progettazione. Quando si sogna dove andare, si immagina già di essere lì… a passeggiare tra le strade di quella città o seduti in un romantico ...

Libia, Sereni: elaborata nuova bozza Memorandum d'intesa con Tripoli

Roma, 5 ago. (askanews) - L'Italia ha "avviato il negoziato" con la Libia "per aggiornare il Memorandum d'intesa nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico degli es ...

