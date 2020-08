Super Smash Bros Ultimate: la patch 8.1.0 aggiunge lo scenario “Le Rovine XS” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nuova patch 8.1.0 di Super Smash Bros Ultimate porta qualche aggiustamento al gioco online, e aggiunge il nuovo scenario “Le Rovine XS” Super Smash Bros Ultimate si aggiorna alla versione 8.1.0, con qualche funzionalità aggiuntiva, aggiustamenti all’online, e un nuovo scenario. Super Smash Bros Ultimate: tutte le principali novità della patch 8.1.0 La nuova patch porta innanzitutto la risoluzione di alcuni problemi non specificati nel gameplay, e diversi aggiustamenti all’online: L’esperienza utente online è ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Super Smash Bros Ultimate: la patch 8.1.0 aggiunge lo scenario 'Le Rovine XS' #Nintendo #NintendoSwitch… - GamingTalker : Super Smash Bros Ultimate, disponibile l'aggiornamento alla versione 8.1.0, è in arrivo un nuovo stage… - Asgard_Hydra : Super Smash Bros Ultimate si aggiorna ancora: arriva un nuovo stage - AkibaGamers : L'aggiornamento 8.1.0 è disponibile per #SuperSmashBrosUltimate , e introduce nel gioco lo stage Small Battlefield. - Nintendari_it : Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna alla versione 8.1, arriva il nuovo scenario 'Le rovine XS' -

Ultime Notizie dalla rete : Super Smash

La nuova patch 8.1.0 di Super Smash Bros Ultimate porta qualche aggiustamento al gioco online, e aggiunge il nuovo scenario “Le Rovine XS” Super Smash Bros Ultimate si aggiorna alla versione 8.1.0, ...Nintendo ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate che porta il noto picchiaduro per Nintendo Switch alla versione 8.1.0, vediamo tutte le novità. In particolare ...