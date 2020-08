Sette nuovi positivi a Portici, tra cui due bambini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, di dove sono le ultime due persone decedute 4 August 2020 Coronavirus, bollettino del 4 agosto in Campania: calano drasticamente i contagi 4 August 2020 'I due positivi in ospedale di ... Leggi su napolitoday

Ultime Notizie dalla rete : Sette nuovi Sette nuovi positivi al Covid19, cinque rientravano dall’estero ReggioSera.it Incubo Covid a Portici, 7 persone positive: contagiati anche 2 bambini

Sono almeno sette i nuovi positivi al Covid a Portici. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Cuomo durante una diretta Facebook. Tra i contagiati pare ci siano anche due bambini. Sarebbero tre – ...

Di Francesco al veleno: "Sampdoria, scelta di cui non ero convinto"

GENOVA - Eusebio Di Francesco, appena presentato come nuovo allenatore del Cagliari, torna con poche parole sull'esperienza genovese: tre mesi, sette partite, tre soli punti, la rescissione di un trie ...

