Roma, Mkhitaryan: “Faremo di tutto per vincere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Dobbiamo essere attenti in tutto, si gioca in partita secca e non in due. Dobbiamo essere attenti, avere il pallone, giocare, non sempre avanti ma tenere il pallone. Essere fiduciosi, se si gioca con fiducia si può vincere, non dobbiamo perdere la testa, essere equilibrati”. Queste le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan alla vigilia della sfida contro il Siviglia che vale il pass per i quarti di finale di Europa League. “Ho giocato tanto in Europa League. Quest’anno è diverso, voglio arrivare sempre in finale, voglio giocare per vincere, anche domani giocherò per vincere e arrivare in finale – ha proseguito il giocatore armeno in conferenza stampa – Non sarà facile, sono fiducioso che la squadra è pronta per questa partita. Lo abbiamo dimostrato e faremo di tutto ... Leggi su sportface

