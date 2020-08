Maria De Filippi svela la paura più grande di Maurizio Costanzo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Maria De Filippi svela la paura più grande di Maurizio Costanzo . Maria De Filippi ha avuto modo di svelare un retroscena davvero curioso su Maurizio Costanzo, suo marito: ecco la sua più grande paura. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più forti, serie ed innamorate del mondo dello spettacolo: i due, sposati ormai tantissimi anni fa, sono una coppia eccezionale del mondo … Leggi su youmovies

Roberta7416 : @Leone09748724 La Maria De Filippi può andare adesso??? Sempre a unire coppie sto! Ho un futuro a C’È POSTA PER TE! - King___N : Odio Maria De Filippi, Barbara D’Urso, temptation island e tutto quello che definite “trash”. - about_marlena : RT @commentotutto: Barbara D'Urso, Maria de Filippi, Mara Venier e Federica Panicucci #DayDreamer - LuisaMariaOrsi : @FerAlgaba Non è con Maria De Filippi ? - infoitcultura : Temptation Island, Manila parla di Maria De Filippi: “Lei pensava che…” -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

TGCOM

Ormai manca davvero poco al lieto evento per l’ex tronista di Maria De Filippi. Difatti Ramona Amodeo diventerà presto madre per la seconda volta. In queste ultime ore però la ragazza non ha fatto mis ...La cantante salentina Emma Marrone ha condiviso con i suoi follower un pensiero molto serio. Scopriamo insieme cosa è successo. La cantante Emma Marrone ha pubblicato sul suo account ufficiale di Inst ...