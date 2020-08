Mangia pesce confezionato e finisce in ospedale: nel piatto trovano un… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una serata tra amici finita nel peggiore dei modi: in ospedale. Un giovane infatti Mangia il pesce confezionato acquistato e si sente male. Benché in un primo momento tutti hanno pensato ad una reazione allergica o allo stato di mal conservazione del cibo, in realtà il motivo del malessere era tutt’altro. Infatti non si trattava del pesce in sé ma di un “corpo estraneo” presente nel piatto. Preso da improvvisi attacchi di vomito e nausee, il ventiseienne padrone di casa, ha dovuto mettere fine drasticamente alla cena con i suoi amici. Dopo aver comprato il pesce confezionato il pomeriggio al supermercato, il giovane aveva deciso di preparare una cena per i suoi amici. Peccato però che il suo ... Leggi su velvetgossip

