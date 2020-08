Le nuove regole del CTS per gli aerei e i treni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Messaggero oggi anticipa in un’infografica le nuove regole del Comitato Tecnico Scientifico per i viaggi in aereo e in treno: «Il Mit ci ha inoltrato un nuovo protocollo in cui sono incluse anche le misure sui voli» spiega uno dei componenti del Comitato. Per cui «se ne discuterà» ma dato che la situazione attuale dei numeri del contagio appare piuttosto sotto controllo «per ora non credo sugli aerei cambierà qualcosa, al massimo si interverrà nelle fasi precedenti, quelle di imbarco oppure valuteremo più in avanti». Ad oggi in pratica, la situazione dei cieli preoccupa relativamente poco gli esperti al pari di quella, molto chiacchierata negli ultimi giorni, del trasporto scolastico e delle possibili criticità che si presenteranno alla ripresa delle lezioni ... Leggi su nextquotidiano

