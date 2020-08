Il live-action Mulan sarà da subito disponibile in streaming (il che potrebbe essere una rivoluzione) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Negli Stati Uniti il persistere di condizioni sanitarie critiche per via del coronavirus sta avendo conseguenze senza precedenti in moltissimi campi, in particolare in quello dell’intrattenimento. Il lockdown ancora in corso ha rimandato ulteriormente la riapertura su larga scale delle sale cinematografiche, per esempio, con gravi ripercussioni su tutto il sistema cinematografico. Gli studios cercano, dunque, nuovi modi per rispondere a questa impossibilità di far vedere i propri titoli agli spettatori. Nelle ultime ore Disney ha annunciato una decisione che ha dell’epocale: il film Mulan, che doveva essere una delle pellicole più forti dell’anno, sarà diffuso dal 4 settembre su Disney+, saltando così l’uscita nelle sale già posticipata più volte da marzo in poi. La scelta è ancora ... Leggi su wired

NetflixIT : 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo… - _kairiChan : RT @FranPulk: Netflix farà la serie live action delle Winx ma facendo interpretare delle attrici bianche i personaggi di Flora e Musa ch… - Anna44656688 : RT @AlteaZucchini: E COMUNQUE NEL LIVE ACTION DISNEY DI MULAN NON CI SARÀ MUSHU e io sono incazzata - ghafaiinej : trenta euro per un live action topo di merda trenta euro ci vado al cinema quattro volte - SkyTG24 : Mulan, la data d'uscita al cinema: sarà a pagamento su Disney + -