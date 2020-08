Giuseppe Conte paparazzato al mare con la compagna Olivia Paladino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il settimanale “Diva e Donna” ha pizzicato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme alla compagna Olivia Paladino davanti al mare. La coppia schiva e riservata, non fa vita mondana e per qualche giorno si gode la tranquillità del mare italiano. Mai nessuna dichiarazione pubblica, poche foto insieme al premier, e poche notizie sulla sua vita privata. Così Olivia custodisce la sua privacy nonostante il ruolo da first lady. Conte negli scatti del settimanale si leva la maglietta ed entra in acqua guardandosi intorno per evitare flash indiscreti. Olivia, più abbronzata del premier, si stende al sole e guarda le onde assorta tra pensieri e sorrisi. Entrambi hanno un figlio di 12 ... Leggi su people24.myblog

M5S_Europa : L'#Italia ha fatto da apripista nella gestione della crisi del #Coronavirus. Ad affermarlo è @Le_Figaro, che plaude… - ilfoglio_it : +++ Nuova grana per il governo. Spadafora ha presentato le dimissioni nelle mani di Giuseppe Conte che le ha congel… - LegaSalvini : CONTE SMENTITO DA #SALVINI: 'INFLESSIBILE? GUARDATE QUESTA PERCENTUALE SUGLI SBARCHI' - icsicsxx : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus, atti secretati: la violenta protesta contro Giuseppe Conte della Lega al Senato. Che cosa ha nascosto il… - iordyfox : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus, atti secretati: la violenta protesta contro Giuseppe Conte della Lega al Senato. Che cosa ha nascosto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Luigi Bisignani: lo scacco matto di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte alla Corte dei Conti Liberoquotidiano.it Fabris bacchetta il premier Conte

Intervista Corriere della Sera Presidente Conte. Fabris (Lega Pallavolo Serie A Femminile): “Delusi per assenza riferimento ripartenza sport. Cosi addio Campionati e chiudiamo. “Abbiamo letto questa m ...

Conte: sulla scuola garantisco io

"E' tempo di sostenere una effettiva ripartenza purché tutti rispettino quelle regole, ormai minime ma necessarie, di protezione". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervis ...

Intervista Corriere della Sera Presidente Conte. Fabris (Lega Pallavolo Serie A Femminile): “Delusi per assenza riferimento ripartenza sport. Cosi addio Campionati e chiudiamo. “Abbiamo letto questa m ..."E' tempo di sostenere una effettiva ripartenza purché tutti rispettino quelle regole, ormai minime ma necessarie, di protezione". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervis ...