Errani-Ferro in tv | data | orario e diretta streaming Wta Palermo 2020

I quarti di finale del Wta International di Palermo 2020 proporrà la sfida fra Sara Errani e Fiona Ferro, rispettivamente superiori a Kristyna Pliskova ed Ekaterina Alexandrova nel turno precedente. L'azzurra tenterà di sorprendere nuovamente, palesando la sua forma ritrovata e la sua astuzia tattica, ma l'avversaria le darà filo da torcere usufruendo delle proprie armi. Il match andrà in scena venerdì 7 agosto, seppur l'orario d'inizio non sia ancora stato definito con esattezza. La diretta televisiva sarà garantita da SuperTennis, emittente che offrirà peraltro uno streaming sul proprio sito ufficiale, utile per seguire l'incontro.

