De Lellis e Damante, è crisi? “Vogliamo capire”, la confessione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giulia De Lellis ha parlato della presunta crisi con Andrea Damante. Sarà vero oppure no? Dalle sue parole pare di no: l’influencer ha parlato poco fa nelle stories di Instagram da casa Damante, a Milano. Giulia era appena rientrata e ha trovato un po’ di tempo per i suoi fan, in un periodo non molto … L'articolo De Lellis e Damante, è crisi? “Vogliamo capire”, la confessione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Crisi con Andrea Damante? Giulia De Lellis racconta cosa c’è di vero: “Siamo tutti e due tristi…” (VIDEO) - #Crisi… - zazoomblog : Giulia De Lellis rompe il silenzio: Damante? Momento ?particolare - - #Giulia #Lellis #rompe #silenzio:… - Notiziedi_it : Giulia De Lellis in crisi con Andrea Damante: lei svela la verità - amorsisulcuore : Solo Giulia De Lellis può fidarsi ancora di Andrea Damante. Io non ci farei nemmeno il giro del palazzo, sincerame… - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: LA BUONA NOVELLA - GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE DI NUOVO AI FERRI CORTI? SECONDO AMICI COMUNI.. -