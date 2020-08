Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz trattenuto a tutti i costi da Gennaro Gattuso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fabian Ruiz e Quique Setièn si ritroveranno in Barcellona-Napoli dopo l’esperienza al Betis. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona è anche Quique Setien, l’attuale allenatore, che non attraversa proprio un periodo tranquillo. Lui e Fabian Ruiz hanno condiviso una stagione al Betis Siviglia (2017-18) al termine della quale, il giocatore si è trasferito al Napoli per 30 milioni di euro. Nel giro di due stagioni, il suo valore si è praticamente triplicato: adesso, il suo cartellino costerebbe non meno di 100 milioni di euro. Con Setien, Fabian ha sommato 34 presenze in stagione di cui 30 da titolare e quattro da subentrato, segnando 3 reti. Le loro strade si sono divise, dunque, ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : Feroce, tignoso e funzionale: perché Osimhen farà bene a Napoli: Mertens, Petagna, Osimhen: non è il nuovo tridente… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, ultime notizie NapoliToday Calciomercato Juventus: assalto a Jorginho dipende dal risultato col Lione

C’è per prima cosa da convincere il Chelsea, la cui posizione si sarebbe comunque ammorbidita negli ultimi tempi. Il manager dei Blues, Frank Lampard, non lo considera uno degli incedibili nonostante ...

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz trattenuto a tutti i costi da Gennaro Gattuso

Fabian Ruiz e Quique Setièn si ritroveranno in Barcellona-Napoli dopo l’esperienza al Betis. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona è anche Quique Setien, l’ ...

C’è per prima cosa da convincere il Chelsea, la cui posizione si sarebbe comunque ammorbidita negli ultimi tempi. Il manager dei Blues, Frank Lampard, non lo considera uno degli incedibili nonostante ...Fabian Ruiz e Quique Setièn si ritroveranno in Barcellona-Napoli dopo l’esperienza al Betis. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona è anche Quique Setien, l’ ...