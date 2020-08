Beirut, diretta: città devastata dall'esplosione, 200 tra morti e dispersi. «Aria tossica, chi può se ne vada» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Deflagrazioni devastanti, registrate dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3.3. È salito a oltre 100 morti e 4.000 feriti, con oltre 100 dispersi, il bilancio delle vittime delle... Leggi su ilmessaggero

sole24ore : Esplosione a #Beirut, devastata la zona del porto - Segui la diretta video - Alberto40264400 : RT @RassegnaZampa: #Beirut, diretta: esplosioni al porto. Oltre 100 morti e 4mila feriti. «Aria tossica, chi può lasci la città» https://t.… - gigidek87 : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut - Frances87375201 : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut diretta

Beirut (AsiaNews ... volta gli aiuti non verranno concessi al governo libanese, e verranno gestiti direttamente dall’ambasciata francese in Libano su richiesta delle singole scuole.Due devastante esplosioni hanno sconvolto la capitale del Libano Beirut con effetti disastrosi, non si conoscono ancora le cause delle deflagrazioni che sono avvenute nella zona del porto ma non si es ...