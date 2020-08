App Immuni, Pisano: “Scaricata da 4,6 mln, va spinta di più” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “L’app Immuni è stata al momento scaricata da 4,6 milioni di persone ma è sempre giusto cercare di spingere l’app e noi continueremo a insistere” perché gli italiani la scarichino. A dirlo è la ministra dell’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, parlando ad Agorà su Rai 3. “Ci sono state molte false informazioni sull’app Immuni” mentre invece l’applicazione per il tracciamento del Sars-Cov-2 “è stata citata perfino” citata dalla prestigiosa rivista scientifica ‘Nature’, in un articolo che è appena uscito, “come uno dei sistemi per riuscire a limitare una seconda ondata del virus e anzi per cercare di non avere una seconda ondata” della ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Due focolai di coronavirus bloccati e 110 notifiche: ecco i numeri dell'app Immuni - LaStampa : Il sottosegretario alla Salute: «I giovani stanno abbassando la guardia. La situazione di marzo non si ripeterà: us… - monitortv : L’app Immuni ferma a 4,4 milioni di utenti - LuigiMarastoni : @agorarai tra le cause della mancata adesione alla app immuni avete dimenticato di aggiungere che per scaricarla oc… - VolpeReal : RT @StraniFatti: L'app IMMUNI: Solo 4.3 milioni di italiani l'hanno scaricata. E voi? -