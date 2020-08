Antartide, scoperte 11 nuove colonie di pinguini imperatore grazie ai satelliti: incremento del 10% nella loro popolazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) I pinguini imperatore, particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, sono difficili da studiare perche’ il loro habitat in Antartide si trova in zone estremamente isolate, dove le temperature possono scendere fino a -50°C. Questa volta, però, arrivano buone notizie sul pinguino endemico nel ‘continente bianco’: la loro popolazione globale è aumentata del 10% rispetto a quanto si pensasse. Gli scienziati sono arrivati a questa bella conclusione grazie alle immagini satellitari, che hanno rivelato altre 11 colonie di pinguini imperatore in Antartide. Poiche’ sono troppo piccoli per essere visti dai satelliti, il British Antarctic ... Leggi su meteoweb.eu

