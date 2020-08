World’s Most Wanted su Netflix, la docuserie true crime sui super-latitanti (e c’è anche Matteo Messina Denaro) (Di martedì 4 agosto 2020) Un'altra serie true crime sbarca su Netflix dopo il recente successo di Unsolved Mysteries: dal 5 agosto è disponibile World's Most Wanted, la docuserie dedicata alla caccia ad alcuni dei criminali latitanti più pericolosi al mondo. Sulle tracce di capi della mafia, terroristi e leader di cartelli del narcotraffico mondiale che sfuggono alla cattura da decenni, spesso anche in modi rocamboleschi ed impressionanti, World's Most Wanted racconta come abbiano fatto cinque dei criminali più incalliti della storia a rimanere in libertà nonostante siano ricercati in tutto il mondo, anche per più di un quarto di secolo, sfuggendo a inchieste clamorose, taglie milionarie ... Leggi su optimagazine

