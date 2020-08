‘Trono over’, Aurora Tropea truffata e minacciata dal cavaliere che stava frequentando: le dichiarazioni choc della dama (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Sgradevolissima disavventura per la dama del Trono Over Aurora Tropea: la donna sarebbe incorsa in una truffa orchestrata dal cavaliere Giordano Martelli, suo spasimante all’interno di Uomini e Donne. A raccontarlo in un Video Instagram la stessa Aurora, che ha speso parole al vetriolo nei confronti dell’ormai ex fiamma. I due si erano incontrati all’interno del dating show di Canale 5 nel corso delle ultime registrazioni della stagione. In quel periodo, Aurora, spesso attaccata dagli opinionisti ed etichettata da Gianni Sperti come “la donna più cattiva del parterre“, aveva avviato una conoscenza con ben tre cavalieri. Dopo alcune settimane di contatti telefonici, ... Leggi su isaechia

blogtivvu : Uomini e Donne, dama del trono over vittima di truffa amorosa: “Delinquente, mi sta minacciando!” ??? ? Il resto te… - blogtivvu : Uomini e Donne, dama del trono over vittima di truffa amorosa: “Delinquente, mi sta minacciando ma non mi fa paura!” - IsaeChia : #TronoOver, maretta in corso tra #VeronicaUrsida e #GiovanniLongobardi? (Video) #uominiedonne - FBecco25 : @eliscrivecose Tira fuori il tuo accento burino alla elga del trono over. Si, oggi ti do parecchie soddisfazioni - fabio_blob_ : @MicheleSpione1 @GiusCandela Così come esiste il trono over e il trono classico. Questa edizione aveva tutte coppie… -

