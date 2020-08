Simest, finanziamenti per internazionalizzazione estesi a Paesi intra Ue (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A partire da giovedì prossimo i finanziamenti per l'internazionalizzazione che Simest eroga su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, verranno ulteriormente potenziati, ampliati ed estesi a tutti i Paesi, anche all'interno dell'Unione Europea. La prima novità è l'estensione dell'operatività anche a investimenti realizzati o da realizzare all'interno dell'Unione Europea. “Stiamo operando in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, per fornire un nuovo e più forte supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane: in questa direzione va l'allargamento del raggio di azione dei nostri finanziamenti ai Paesi ... Leggi su iltempo

A questo proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha elaborato una proposta normativa per il prossimo DL “Agosto”, volta ad integrare il Fondo Rotativo 394/81 di Simest con una nuova sezione ...

