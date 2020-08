Roma, Smalling saluta la Capitale: “Sono devastato, non vi dimenticherò mai” (Di martedì 4 agosto 2020) Chris Smalling saluta la Capitale ad un anno dal suo approdo in giallorosso.Domenica l'ultima partita con la Roma, lunedì l'ultimo allenamento a Trugora. Chris Smalling dà l'addio al club capitolino, un anno dopo il suo arrivo in Italia. Il prestito del difensore centrale è infatti terminato: i due club non sono riusciti a trovare un accordo per l'estensione del prestito, motivo per il quale Smalling farà ritorno al Manchester United già nelle prossime ore. Un addio particolarmente sentito dal calciatore inglese che, attraverso i social, ha voluto salutare il club con un messaggio ricco di significato.“Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare ... Leggi su mediagol

eldesmarque_sfc : La lista UEFA de la Roma, sin Smalling - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il #ManchesterUnited ha rifiutato l’estensione del prestito di #Smalling - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Roma: #Smalling saluta ?? Dopo il mancato accordo tra giallorossi e #ManUtd il difensore salut… - DaddariosWho : RT @CalcioPillole: #Roma, #Fonseca a @Gazzetta_it: 'Non c’e la possibilità di investire come Inter e Juventus, c'è rammarico per Smalling.… - Mediagol : #Roma, Smalling saluta la Capitale: 'Sono devastato, non vi dimenticherò mai' -