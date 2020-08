"Risarcite la ditta, non è mafiosa". Ma l'imprenditore si è ucciso (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Era il 27 febbraio del 2019, quando, in una mattina fredda, prima ancora che arrivassero i dipendenti nel cantiere di via Butera a Gela, Rocco 'Riccardo' Greco, 57 annicon un colpo di pistola alla tempia si uccise. Fu un gesto che i tre figli non si aspettavano. Il “peso” morale dell'interdittiva antimafia sulla Cosiam, società edile di cui lui era titolare e poi direttore tecnico, Greco non lo sopportò. E se inizialmente aveva iniziato a dare battaglia amministrativa, non ha voluto assistere al gran finale. Un peso insostenibile Quei documenti che hanno precluso per tre mesi alla Cosiam di proseguire negli appalti pubblici e partecipare ad altri bandi di gara adesso sono nulli. Lo hanno dichiarato i giudici del Tar del Lazio il mese scorso ed ora anche quelli di Palermo. “Non ha retto a questo ... Leggi su agi

Fontana, le consegne dei camici bloccate prima della donazione

Il 16 maggio la Dama spa consegna per l’ultima volta i camici che, da contratto, deve recapitare tutti i giorni alla Regione Lombardia. È un sabato. Il lunedì nessun corriere dell’azienda si presenter ...

