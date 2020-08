‘Repubblica’: “Simone Inzaghi in pole per il dopo Sarri” (Di martedì 4 agosto 2020) La Juventus avrebbe individuato la guida tecnica ideale per un potenziale dopo-Sarri, ovvero Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio. A riportarlo è ‘Repubblica’, testata che ha specificato come l’allenatore del club capitolino sia fra i principali indiziati a prendere il posto di Maurizio Sarri, qualora quest’ultimo dovesse dividersi dalla propria società d’appartenenza. Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe già palesato la sua stima nei confronti di Inzaghi, sebbene Mauricio Pochettino rappresenti una possibilità per il futuro e non sia assolutamente da escludere una permanenza di Sarri stesso. Leggi su sportface

