Project xCloud: Microsoft pubblica gli accessori per i dispositivi mobile (Di martedì 4 agosto 2020) Microsoft ha annunciato una nuova serie di controller per dispositivi mobile, "Progettati per Xbox" compatibili con il suo servizio di streaming Project xCloud. Questi controller sono disponibili per il preordine oggi attraverso Microsoft Store e da altri rivenditori in tutto il mondo. Razer Kishi Controller E' un controller compatto e pieghevole compatibile con "la maggior parte degli smartphone Android". È dotato di un pulsante Xbox dedicato, una serie di pulsanti faccia e paraurti, levette analogiche cliccabili, un D-pad e una connessione USB-C a bassa latenza. Leggi altro... Leggi su eurogamer

