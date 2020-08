Paura a Fiumicino: prima distrugge la vetrina di un fioraio, poi lancia sedie e tavolini contro i clienti di un bar (Di martedì 4 agosto 2020) Senza apparente motivo, ha danneggiato la vetrina di un fioraio ed iniziato a lanciare sedie e tavoli di un bar contro gli avventori dello stesso, quando una persona ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato telefonando al NUE. M.C., romano di 51 anni, si era appena allontanato a bordo della sua bicicletta quando gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, sono arrivati davanti all’esercizio pubblico: raccolte le descrizioni dell’uomo, si sono messi sulle sue tracce scovandolo poco dopo nei pressi del canale. Alla vista dei poliziotti l’uomo, con numerosi precedenti di Polizia, è saltato giù dalla bici ed ha iniziato prima ad inveire contro di loro e a minacciarli, per poi passare alle vie di fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

