“Non Mi Sento Tanto Bene”, Studente 16enne si Accascia e Muore Dopo Aver Mangiato una Pizza (Di martedì 4 agosto 2020) Lo Studente Filippo Pedron si trovava assieme ai suoi coetanei quando si è alzato per prendere un po’ d’aria per poi Accasciarsi e non risvegliarsi più. Si trovava assieme agli amici con cui stava mangiando la Pizza, poi si è alzato per prendere un po’ d’aria e ha perso i sensi. Questi sono gli ultimi attimi della vita di Filippo Pedron, Studente di 16 anni morto tragicamente a Cavino, frazione di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei coetanei e del SUEM, un’ora di disperazione in cui si è fatto di tutto per salvare il giovane. Non è ancora chiaro se sia stato un malore o sia legato a qualche patologia di cui nessuno era a conoscenza. Avrebbe compiuto 17 anni a novembre, frequentava un ... Leggi su youreduaction

