Micronesia: naufraghi salvi con SOS sulla spiaggia (Di martedì 4 agosto 2020) Dispersi su un’isola deserta, si salvano scrivendo SOS sulla sabbia: l’avventura di tre naufraghi in Micronesia ricorda quelle dei romanzi Sono naufragati su una piccola isola deserta della Micronesia, nel remoto Pacifico occidentale, dove sono rimasti bloccati per 3 giorni. A salvarli, l’enorme scritta “SOS” che i tre uomini avevano scritto sulla sabbia. Proprio come… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkyTG24 : Micronesia, naufraghi salvati grazie all'SOS scritto sulla sabbia - Corriere : Naufraghi sull’isola deserta, salvi grazie a un SOS nella sabbia - Corriere : Naufraghi sull’isola deserta, salvi grazie a un SOS nella sabbia - PaNurX1 : RT @guidoolimpio: Tre naufraghi avvistati grazie a SOS scritto sulla sabbia. Isola di Pikelot. Micronesia. The Guardian - Affaritaliani : Micronesia, tre naufraghi si salvano scrivendo un enorme Sos sulla spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Micronesia naufraghi

Tre naufragi sono rimasti bloccati per 3 giorni su un’isola deserta, sono stati salvati in Micronesia grazie ad SOS sulla spiaggia Per tre giorni tre naufraghi sono stati su un’isola deserta del ...Tre marinai della Micronesia, naufragati su un'isola sperduta nel Pacifico occidentale sono stati soccorsi grazie all'enorme scritta 'Sos'' che avevano fatto sulla sabbia. Lo riporta la Bbc. Gli uomin ...