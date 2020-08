Mamma e figlio scompaiono: erano stati coinvolti in un incidente (Di martedì 4 agosto 2020) coinvolti in un incidente autostradale, una Mamma ed il figlio di 4 anni sono scomparsi nel nulla: la polizia ha avviato le ricerche. Mistero a Messina, dove una donna di 43 anni ed il figlio di appena 4 sono scomparsi nel nulla dopo un incidente. Secondo quelle poche informazioni emerse sino ad ora, la Mamma, … Leggi su viagginews

La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, ...

