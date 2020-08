Lockdown incostituzionale? (Di martedì 4 agosto 2020) Sanzione per violazione del LockdownLo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimoI Dpcm violano l'art. 13 della CostituzioneSanzione per violazione del LockdownTorna su Il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 516/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino, multato per aver violato il divieto di spostamento imposto durante il Lockdown, in quanto il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza e i successivi, che hanno imposto un obbligo generalizzato di permanenza domiciliare sono illegittimi. Vediamo per quali ragioni il GdP è giunto a una simile conclusione. Lo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimoTorna su Per il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Emilio Manganiello lo Stato di emergenza dichiarato per l'emergenza san... Leggi su studiocataldi

