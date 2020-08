Ligue 1, quattro giocatori dello Strasburgo positivi al Coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) Lo Strasburgo ha comunicato ufficialmente l’individuazione di quattro nuovi casi di Coronavirus per quanto concerne il proprio organico, che fanno scattare un nuovo allarme in Ligue 1. Il piccolo focolaio rappresentato dal club francese ha causato l’annullamento della gara amichevole con il Reims, programmata l’8 agosto, così come già accaduto con l’incontro mai giocato con il Dijon. La Francia presenta attualmente 191,295 casi totali registrati, fra i quali vi sono anche alcuni calciatori professionisti. Leggi su sportface

Le nuove maglie da calcio per il 2020/2021

La Lega ha infatti deciso, seguendo gli esempi di Premier, Liga e Ligue 1, di adottare un font di maglia unico ... L’ultima novità riguarda invece la Roma, che a sorpresa ha risolto con quattro anni ...

