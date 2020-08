Lampedusa: un’isola invasa dagli immigrati – Reportage (Di martedì 4 agosto 2020) Lampedusa, 4 ago – I proclami “porti aperti” e la non gestione degli sbarchi del governo giallofucsia hanno trasformato l’intera Lampedusa in un enorme hotspot, in cui convivono cittadini, turisti e immigrati, con le Forze dell’Ordine che cercano in ogni modo di limitare i danni. Nel solo mese di luglio, sono sbarcate circa 7.000 persone, in maggioranza di nazionalità tunisina e che, per questo motivo, senza alcun requisito per la richiesta della protezione internazionale. Le riduzione delle pene e le grazie ai detenuti concesse dal presidente Kais Saied e il traffico di esseri umani di cui sono responsabili i cosiddetti “pescatori tunisini” a bordo delle navi madri hanno agevolato la rotta clandestina verso Lampedusa. Il 28 luglio scorso, infatti, è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

silvamarilli : RT @autocostruttore: Su di un'isola di 3.000 abitanti, in 28 giorni sono sbarcati 5.000 clandestini. Nel 90% dei quali uomini, in età milit… - Rickyrickyric89 : RT @francescatotolo: I proclami #portiaperti e la non gestione degli sbarchi del governo #Conte hanno trasformato l’intera #Lampedusa in un… - PaoloCaminiti1 : Lampedusa: un’isola invasa dagli immigrati – Reportage - PaoloCaminiti1 : RT @francescatotolo: I proclami #portiaperti e la non gestione degli sbarchi del governo #Conte hanno trasformato l’intera #Lampedusa in un… - thewaterflea : RT @francescatotolo: I proclami #portiaperti e la non gestione degli sbarchi del governo #Conte hanno trasformato l’intera #Lampedusa in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa un’isola **Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa** - Affaritaliani.it Affaritaliani.it