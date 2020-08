Incendi in Sardegna, Canadair in azione (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - NUORO, 04 AGO - Ancora fiamme in Sardegna e ancora una volta il Nuorese colpito da Incendi. Dopo i roghi che hanno devastato le campagne e le aziende agricole attorno a Orgosolo e Sarule, oggi ... Leggi su corrieredellosport

emergenzavvf : #Italia divisa a metà: a Nord il #maltempo, al Centro-Sud il caldo e il vento alimentano gli incendi boschivi: 15… - TgrSardegna : ??Alto rischio di incendi in #Sardegna per la giornata di oggi . Vedi l’avviso di allerta arancione e rosso della Pr… - valentinadigrav : RT @TgrSardegna: ??Alto rischio di incendi in #Sardegna per la giornata di oggi . Vedi l’avviso di allerta arancione e rosso della Protezion… - EugenioBerto70 : Incendi: Sardegna continua a bruciare, Canadair in azione - iconanews : Incendi in Sardegna, Canadair in azione -