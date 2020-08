Grottaglie, finge di stare male per entrare in casa di una 95enne: poi la violenta (Di martedì 4 agosto 2020) Drammatico episodio di violenza sessuale a Grottaglie (in provincia di Taranto), dove una donna di 95 anni è stata violentata da un giovane sulla trentina, che è riuscito a entrare in casa sua con una scusa. La donna è salva grazie all’intervento della vicina, che ha sentito le sue urla disperate. Svegliata all’alba dal suo violentatore La signora, che è molto anziana ed usa il deambulatore, è stata svegliata all’alba della giornata di oggi da un giovane di 33 anni che si sarebbe messo a bussare alla sua porta. La donna, sicura che si trattasse del figlio, ha aperto la porta senza indugio. Sulla porta di casa non c’era però il figlio della donna bensì uno sconosciuto che sosteneva di avere un ... Leggi su thesocialpost

