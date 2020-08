Giuntoli: «I progetti hanno bisogno di tempo per consolidarsi. Abbiamo cambiato tanto» (Di martedì 4 agosto 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MediasetSport in vista della gara di sabato contro il Barcellona «Sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo e con un pizzico di fortuna potremmo passare il turno» Perché avete scelto Osimhen? «Per la voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in fase di non possesso di aggredire e di lavorare per la squadra. Ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che Abbiamo» Sui rinnovi? «Stiamo parlando con tanti giocatori per i rinnovi, Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas. Speriamo di rinnovare tutti questi calciatori a breve. E speriamo di patrimonializzare tanti giovani per il futuro» Sul rinnovo Insigne? «Lorenzo è il nostro capitano, la ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Giuntoli: «I progetti hanno bisogno di tempo per consolidarsi. Abbiamo cambiato tanto» Il ds del #Napoli a SportM… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: Giuntoli: 'Barcellona? Sognare di passare non è vietato! Osimhen diverso dalle nostre punte. Rinnovo Insigne? Parleremo… - BrunoGalvan85 : Giuntoli: 'Barcellona? Sognare di passare non è vietato! Osimhen diverso dalle nostre punte. Rinnovo Insigne? Parle… -