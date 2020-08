Giudice annulla le multe per il lockdown: «Stato d’emergenza illegittimo». Conte sconfessato (Di martedì 4 agosto 2020) Le multe per la violazione del lockdown? Sono illegittime, degne di una dittatura. C’è un Giudice a Berlino. Anzi, a Frosinone, che ha annullato due multe inflitte per avere violato la quarantena. Lo Stato di emergenza proclamato dal governo Conte per motivi sanitari non è legittimo. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Frosinone, Emilio Manganiello nella sentenza con la quale ha annullato le multe di 400 euro comminate a due persone. “Lo Stato di emergenza può essere dichiarato in presenza di calamità naturali o azioni connesse all’attività dell’uomo, come decretato dal codice della Protezione Civile. I due scenari non hanno nulla a che ... Leggi su secoloditalia

