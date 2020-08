Esplosione a Beirut, almeno 30 morti e devastazioni per chilometri. Il governatore: “Città distrutta”. Il ministro dell’Interno: “Possibile causa il nitrato di ammonio immagazzinato nel porto” – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Una “città distrutta”, devastata così tanto da sembrare “Hiroshima”. È nelle parole del governatore di Beirut e nelle immagini che arrivano dal Libano il senso di quanto avvenuto nel pomeriggio con devastazioni per chilometri e almeno 30 morti e 2500 feriti. Avvicinandosi all’area dell’Esplosione si vedono persone in strada, in preda al panico, alcune coperte di sangue in cerca di un medico che le soccorra. È stata la zona del porto a essere travolta da una violentissima deflagrazione: palazzi distrutti, una polvere che oscura il cielo. La probabile causa di un “disastro senza precedenti”come dice il goveratore Marwan Aboud, potrebbe essere stata “l’enorme ... Leggi su ilfattoquotidiano

