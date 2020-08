Elisabetta Canalis, atto vandalico sulla sua bici in Sardegna (Di martedì 4 agosto 2020) Brutto episodio di vandalismo subito da Elisabetta Canalis, in vacanza ad Alghero. Per ben due volte, l’ultima delle quali la scorsa notte, la sua bici e quella del marito, il chirurgo statunitense Brian Perri sono state gettate dai bastioni della Riviera del Corallo. “Purtroppo è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest’anno hanno battuto il record perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia”, ha affermato l’ex velina di Striscia la Notizia a Sassari Oggi, che riporta l’episodio. Leggi su tvzap.kataweb

