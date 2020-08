Elisa Isoardi cambia vita e lo rivela su Instagram: «Sarà una grande prova per me» (Di martedì 4 agosto 2020) Elisa Isoardi Instagram Stories, la confessione inedita della conduttrice è arrivata poche ora fa in diretta social. Attraverso un video la bella Elisa ha confermato ai fans la sua presenza nel cast di ‘Ballando con le stelle’ al via il prossimo settembre su Rai 1. Per il suo show del sabato sera, Milly Carlucci l’ha fortemente voluta. Ora c’è la conferma. Elisa Isoardi pronta per una nuova esperienza non solo professionale La simpatica Elisa ha condiviso con i followers le sue aspettative ed emozioni per questa nuova esperienza che non sarà solo di carattere professionale. “Beh, ci siamo eh! Manca poco più di un mese … Siamo pronti, sono pronta? No, non ancora … ci saranno le prove e comunque ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Elisa Isoardi confessa di aver avuto un tumore “avevo molta paura” - #Elisa #Isoardi #confessa #avuto - zazoomblog : Elisa Isoardi confessa di aver avuto un tumore “avevo molta paura” - #Elisa #Isoardi #confessa #avuto - piobulgaro : ?? Elisa Isoardi ha avuto un tumore, la donna l'ha scoperto in tv. Ecco come sta oggi! Leggi qui ??… - zazoomblog : Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali: il racconto della conduttrice Rai - #Elisa #Isoardi #tumore #corde - zazoomblog : “Il tumore così l’ho scoperto”. Elisa Isoardi spiega come se n’è accorta: “Poi l’intervento” - #tumore #scoperto”.… -