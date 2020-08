Di Maio: "Vicini ad amici libanesi" | Guerini: "Nostro militare ferito in modo lieve" (Di martedì 4 agosto 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la solidarietà del Nostro Paese al Libano dove oggi, a Beirut, si sono verificate due forti esplosioni: "L'Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il Nostro profondo cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una pronta guarigione". Esplosione Beirut: ferito un militare italiano. 'Scene da Hiroshima e Nagasaki'. Almeno 70 i morti La deflagrazione sarebbe stata causata da "un carico di nitrato di sodio" Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha raggiunto al telefono il generale Di Stasio, comandante del contingente italiano in Libano, e il ... Leggi su blogo

federica_nasi : RT @severino_nappi: Lo Stato si è dimenticato delle crisi industriali del #Sud. Si dovevano obbligare le multinazionali al rispetto dei pia… - lorisorzini : RT @severino_nappi: Lo Stato si è dimenticato delle crisi industriali del #Sud. Si dovevano obbligare le multinazionali al rispetto dei pia… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Lo Stato si è dimenticato delle crisi industriali del #Sud. Si dovevano obbligare le multinazionali al rispetto dei pia… - Ste_belli91 : RT @severino_nappi: Lo Stato si è dimenticato delle crisi industriali del #Sud. Si dovevano obbligare le multinazionali al rispetto dei pia… - matteo_cic : RT @severino_nappi: Lo Stato si è dimenticato delle crisi industriali del #Sud. Si dovevano obbligare le multinazionali al rispetto dei pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Vicini Dualismo Conte-Di Maio. La guerra di logoramento può far saltare il governo ilGiornale.it Strage a Beirut: sale il conto dei morti nella catastrofica esplosione. “Chi può lasci la città”

Sono saliti ad oltre 70 i morti e ben 3.700 feriti della duplice esplosione che nel pomeriggio ha falcidiato Beirut, la capitale del Libano. Il ministero della sanità libanese ha nuovamente aggiornato ...

Il martello e i cellulari a Nizza Monferrato in Piemonte hanno permesso la soluzione del caso dell'omicidio di corso Garibaldi a Sanremo

Responsabile Mario Bonturi 63 anni, nicese reo confesso ... affiancati dalla Squadra Mobile di Asti e da quella di Imperia, lo hanno rinvenuto, vicino anche i frammenti di due cellulari. La svolta che ...

Sono saliti ad oltre 70 i morti e ben 3.700 feriti della duplice esplosione che nel pomeriggio ha falcidiato Beirut, la capitale del Libano. Il ministero della sanità libanese ha nuovamente aggiornato ...Responsabile Mario Bonturi 63 anni, nicese reo confesso ... affiancati dalla Squadra Mobile di Asti e da quella di Imperia, lo hanno rinvenuto, vicino anche i frammenti di due cellulari. La svolta che ...